Margarita Zavala oficializa renuncia a candidatura presidencial en México

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La ex primera dama mexicana Margarita Zavala de Calderón renunció oficialmente a su candidatura presidencial independiente en una carta enviada este jueves al Instituto Nacional Electoral (INE).

"Me retiro de esta contienda pero no de la labor política ni renuncio a mi compromiso con las causas de la justicia y libertad por las que he luchado toda mi vida", dice la misiva dirigida al presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova.

Zavala agradeció la validación de su candidatura independiente que el Consejo General del INE le otorgó el pasado 29 de marzo, ensombrecida por la polémica de una investigación sobre presunta falsificación de firmas, documentos electorales y reportes de gastos.

"Reconozco el trabajo del INE en la conducción del proceso, sin dejar de señalar los enormes retos en términos de recursos públicos y regulación que aún existen para la verdadera inclusión de los candidatos independientes en nuestra democracia", lamentó Zavala.

La dirigente de 50 años dijo que tomó su decisión de renunciar en forma "libre y voluntaria".

A pesar de admitir que las encuestas le impiden ser competitiva, Zavala decidió no apoyar a otro candidato.

La esposa del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) renunció al Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha) luego de que perdió la contienda interna frente a Ricardo Anaya.

El dirigente del PAN que ganó la postulación, apostó a crear un frente centrista con el Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda) y el Movimiento Ciudadano.

Disputa por el voto de Zavala

Tras la renuncia, Anaya coqueteó con los seguidores de su excorreligionaria, a quien calificó de "mujer valiente y de principios", al tiempo que reconoció que sus aportaciones "han sido muy valiosas".

Por su parte, el candidato oficialista José Antonio Meade expresó su "mayor respeto y admiración a una mujer honesta, inteligente y congruente".

El aspirante del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que "nuestra democracia se fortalece con su participación y valentía".

El coordinador de campaña de Meade, Aurelio Nuño, fue más claro al expresar a periodistas que "la invitación para sumarse (al oficialismo) está en la mesa si es que así lo decide".

La campaña del PRI recibiría a Zavala "por las visiones compartidas de país, la cercanía con José Antonio Meade y porque hay aprecio (…) hay puntos de congruencia, de encuentro, hay puntos compatibles y se puede hacer algo que haga sentido para México", dijo el portavoz de Meade, senador Javier Lozano.

El estratega de campaña de Anaya, el excanciller Jorge Castañeda, dijo que "los votantes de Margarita se fueron del PAN por agravios, porque la consideraban mejor, independiente o por ser mujer, todo sugiere que regresen a su cuna".

Para atraer los votos a ese partido, fundado en 1938 alrededor de una ideología liberal humanista, que después giró hacia el pensamiento democristiano, Castañeda señaló que "dependerá de lo que Anaya haga para convencerla (a Zavala), ella puede aportar a la reconciliación del panismo, positiva para el PAN y el frente".

Una encuesta aplicada a los votantes de Zavala por MassiveCaller indica que el 53% votarían por Anaya, 20 por Jaime Rodríguez Calderón, 15 por el puntero Andrés Manuel López Obrador y 10% por Meade.

Las elecciones presidenciales, legislativas, provinciales y municipales convergerán por primera vez el 1 de julio, tras una reforma electoral, para celebrar los comicios más grandes en la historia del país en términos de cargos en juego.