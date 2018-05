Trump se muestra dispuesto a hablar con el fiscal especial Mueller

"Me encantaría reunirme con él, porque no hicimos nada malo, no hubo colusión, ni obstrucción [a la Justicia]", dijo a la prensa.

© REUTERS / Jonathan Ernst Trump: el Departamento de Justicia forma parte de una caza de brujas

A la vez el presidente estadounidense reconoció que sus abogados están en contra de esta idea.

El 1 de mayo pasado el periódico The New York Times publicó una lista de preguntas que Mueller supuestamente preparó para Trump.

Las 49 preguntas se dividen en cuatro temas principales: la reacción del mandatario ante las acciones del fiscal general Jeff Sessions, las actividades de su exdirector de campaña Paul Manafort, la situación del exdirector de seguridad nacional Michael Flynn y el despido de quien fuera el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) James Comey.

El presidente estadounidense calificó de "escandalosa" la filtración de las preguntas y reiteró que las acusaciones contra él eran "inventadas" y parte de una "cacería de brujas".

Rusia ha desmentido de forma reiterada que interfiriera en las elecciones estadounidenses de 2016, calificando las acusaciones de "absurdas".

El Comité de Inteligencia de la Cámara de Diputados de EEUU presentó la semana pasada el informe final sobre el caso, en que reconoció que ninguno de los testigos entrevistados tenía evidencias de conspiración ni coordinación entre el Kremlin y la campaña electoral del Trump.