ONU-DH rechaza ataques contra centro jesuita de derechos humanos en México

"La ONU-DH reconoce la labor del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh) y la de su director, Mario Patrón, quién a través de su comprometida y profesional labor ha realizado importantes contribuciones a la defensa de los derechos humanos en México, siempre del lado de las víctimas y sus familias", indica el texto del organismo mundial.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, la oficina del representante de la ONU-DH en México, Jan Jarab, "rechaza cualquier ataque en contra suya, así como de cualquier defensor y defensora de DDHH, y hace un llamados respetar esa labor, fundamental en toda sociedad democrática".

Consultado por Sputnik, Patrón dijo que los ataques "proceden de los mismos personajes cercanos al gobierno", contra las institución que dirige.

El reconocido líder de la sociedad civil, compartió con esta agencia la postura oficial de la religiosa Compañía de Jesús, ante los ataques hechos por la Asociación Alto al Secuestro, que hizo "imputaciones falsas en contra del director del Centro de Derecho Humanos".

El inusual pronunciamiento de la provincia mexicana de los jesuitas, orden a la que pertenece el papa Francisco, señala que "los falsos señalamientos" de la mencionada asociación "están basados en supuestos", un presunto intento por beneficiar a una prisionera acusada de homicidio.

Además: México debuta en el banquillo de la Corte Interamericana de DDHH por desaparecidos

La presidenta de "Alto al Secuestro", Isabel Miranda de Wallace, denunció que Patrón "busca utilizar su influencia en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para beneficiar a una imputada", señalada por el secuestro y homicidio de su hijo en 2005.

Según la controvertida activista, cercana a las autoridades mexicanas, Patrón Sánchez "se comprometió a conseguir que los Protocolos de Estambul [sobre tortura] que se le practiquen saldrán positivos, lo que será la llave para salir de prisión".

La respuesta de los jesuitas lamenta que Miranda pretenda dañar la imagen del director del Centro Prodh "con presunciones irreales, carentes de prueba".

Más aquí: "Un homicidio doloso cada 19 minutos con impunidad de 98% en México"

El Centro indicó que "no tiene intervención legal alguna relacionada con el caso referido"; y que no es la primera vez que su director y su equipo son "atacados con señalamientos infundados, por parte de actores gubernamentales y no gubernamentales".

© REUTERS / Henry Romero Familiares de los 43 de Ayotzinapa: Peña Nieto es "cómplice" de la desaparición

La orden religiosa reconoce finalmente la trayectoria de Patrón, que entre otras causas representa ante la Comisión Interamericana de DDHH a los familiares de 43 estudiantes de la Escuela normal de Ayotizinapa, desaparecidos desde 1994.

A lo largo de 30 años, el Centro Prodh "ha sido y seguirá siendo la voz autorizada de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús", sobre la situación de los derechos humanos en México, reafirman los jesuitas.

Te puede interesar: Revelan informe de ONU sobre tortura en México que estaba bajo reserva del Gobierno

El centro lleva el nombre de Agustín Pro Juárez, un sacerdote jesuita acusado de participar en actos de sabotaje y terrorismo contra el Estado entre 1926 y 1929, quien fue fusilado sin juicio junto con su hermano, y beatificado por el papa Juan Pablo II en 1988.