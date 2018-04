Trump: el Departamento de Justicia forma parte de una caza de brujas

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo en una entrevista que no se ha involucrado en la investigación sobre Rusia que lleva adelante el Departamento de Justicia porque esa entidad forma parte de una caza de brujas en su contra, aunque aseguró que podría cambiar de parecer en el futuro.

"Dado el hecho de que se está llevando adelante una caza de brujas por parte de gente del Departamento de Justicia que no debería estar ahí, y que hay una caza de brujas contra el presidente de Estados Unidos, adopté la postura —y no tengo por qué hacerlo y quizás cambie de parecer— de que no voy a involucrarme con el Departamento de Justicia", expresó el mandatario durante una entrevista con Fox News.

Trump dijo que el exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés), James Comey, filtró información clasificada, lo que es ilegal, para lanzar la investigación del consejero especial.

El presidente añadió que la corrupción en las altas esferas del FBI era una "desgracia absoluta" y señaló que el Departamento de Justicia debería estar investigando eso y no el "sinsentido" de la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

Trump expresó además que incluso el presidente de Rusia, Vladímir Putin estaría de acuerdo en que nadie ha sido tan duro con Moscú como él, y recordó las sanciones aplicadas al país euroasiático y la expulsión de varios diplomáticos.

El consejero especial Robert Mueller está investigando las acusaciones de que Rusia interfirió en los comicios presidenciales de 2016 y sostiene que hubo colusión entre el equipo de campaña de Trump y Rusia, para influenciar en el resultado de las elecciones.

Moscú ha reiterado en numerosas ocasiones tales acusaciones de injerencia, a las que calificó de "absurdas".