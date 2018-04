Revelan cuánto dinero ha dado Washington a Kiev desde 2014

"Desde 2014, EEUU ha proporcionado a Ucrania casi 1.000 millones de dólares de asistencia para políticas de seguridad, que incluye equipos (…) como radares, dispositivos de visión nocturna, entre otros, que salvan la vida de los ucranianos", subrayó Yovanovitch en una entrevista con el canal de televisión 112 Ukraine.

De acuerdo con la diplomática, la inversión principal se destina a "los ejercicios militares que se llevan a cabo no solo por los estadounidenses, sino también por otros aliados de la OTAN".

Sin embargo, la política estadounidense no respondió cuándo Estados Unidos proporcionará armamento a Kiev. "No puedo decir nada nuevo, obviamente esa no es información sobre la que hablemos públicamente", señaló Yovanovitch.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó en marzo el presupuesto hasta el 30 de septiembre de 2018, cuando finaliza el año fiscal en curso. Según la Embajada de Ucrania en Washington, aumentará el apoyo a Ucrania. En particular, la cantidad total de ayuda a Ucrania será de 620,7 millones de dólares, incluidos 200 millones de dólares para asistencia técnica militar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que ya firmó el presupuesto.

Anteriormente, la Administración Trump ya había aprobado el suministro de armas a Kiev, incluidos los sistemas de misiles antitanque portátiles Javelin. El presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, dijo que Kiev espera recibir armas de EEUU en 2018.