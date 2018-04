Trump afirma que la OMC y el TPP no aportan beneficios a EEUU

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que EEUU no saca beneficios de su participación en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP).

"Aunque Japón y Corea del Sur quieren que volvamos al TPP, no me gusta este acuerdo para EEUU, demasiadas obligaciones y la falta de posibilidad de abandonarlo sin no funciona", publicó Trump en su cuenta de Twitter.

El presidente estadounidense afirmó que "los acuerdos bilaterales son más eficaces, provechosos y mejores para nuestros trabajadores".

© REUTERS / Kevin Lamarque Trump se unirá al TPP si el acuerdo es "sustancialmente mejor" que el ofrecido a Obama

"Miren, cuan mala es OMC para EEUU", concluyó Trump.

Originalmente, el TPP tenía 12 signatarios pero el presidente de EEUU, Donald Trump, firmó en enero de 2017 una orden ejecutiva para iniciar la retirada de EEUU del TPP.

Once países —Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam- siguieron adelante con el proyecto que quedó rebautizado como Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, o TPP11.

El nuevo tratado, suscrito en marzo pasado en la capital de Chile, está pendiente de la ratificación parlamentaria en los países que lo negociaron.

Según publicó hace poco el periódico The Hill, el presidente Trump pidió al director del Consejo Económico Nacional, Larry Kudlow, que explore la opción de volver al acuerdo transpacífico.