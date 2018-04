Biógrafo de Trump: "Estamos esperando el momento en que todo explote"

La dialéctica y la diplomacia de cañón que el presidente estadounidense lleva utilizando durante las últimas semanas y su incapacidad para no elevar las tensiones hacen que las palabras de Singer, periodista estadounidense y su biógrafo durante la década de 1990 y durante la campaña electoral que colocó a Trump en la Casa Blanca, tengan más vigencia que en cualquier otro momento.

"La presidencia de Trump no durará los cuatro años (…) Me parece que Trump está manejando sin límites este momento (…) Si molesta suficiente a la directiva de los republicanos, eso podría terminar su presidencia", opina Singer en El Espectador.

Revuelo en EEUU por la decisión unilateral de Trump de atacar Siria

Define a Trump como alguien que no está acostumbrado a confiar en un amigo y que es incapaz de escuchar a los demás. Señala la cadena estadounidense de derechas Fox y, en concreto, su telediario como "su asesor político" y asegura que mira el programa todas las mañanas. "Fox News saben que está mirando el programa, así que dicen cosas y luego Trump tuitea lo que dicen".

"La desventaja que ha tenido toda su vida es que siempre está solo. No importa cuántas personas estén a su alrededor, porque no tiene acceso a una conciencia de sí mismo. Quiere lealtad de la gente que intenta servirle en la Casa Blanca, pero no parece que la tenga", ha añadido durante la entrevista con El Espectador.

Donald Trump, un republicano independiente e imparable

El 11 de abril, el mandatario estadounidense utilizaba Twitter de altavoz para recomendar a Rusia que se preparase para recibir en Siria "misiles bonitos, nuevos e 'inteligentes'". Resume su incapacidad para escuchar a los demás y su innata capacidad para mentir definiendo al mandatario como "una persona que, fundamentalmente, no tiene empatía por otras personas".

"Hay un vacío dentro de él (…) No soy médico, pero me parece que padece de algún tipo de enfermedad mental", reflexiona en El Espectador.

Fruto de esa adulación, el objetivo de Donald Trump durante las elecciones presidenciales no era llegar a ser presidente, sino ganar las elecciones. Dice que al inquilino de la Casa Blanca su cargo le ha traído muchos problemas. "Creo que tiene que presentarse de nuevo a las próximas elecciones porque, si no, sería una forma de derrota", augura el periodista.

El 14 de abril, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido atacaban tres puntos de Siria con misiles de alta precisión y lo justificaban alegando el supuesto ataque químico sobre la población de la ciudad de Duma. "¡Misión cumplida!", escribía poco después el líder estadounidense.

"Estamos esperando el momento en que todo explote. ¿Cómo tolera la gente todo eso? No estamos prestando atención al hecho de que la mitad del país no presta ningún tipo de atención", destacó Mark Singer.

No cree, añade, que sea una persona que entienda las consecuencias de sus acciones, y que dice algo y no piensa en las consecuencias. "Por mi experiencia y tras haberlo seguido durante varios meses, creo que no se interesa por la vida de otras personas", subraya su biógrafo, y añade que por la mañana puede apoyar el punto de vista de alguien y, por la tarde, apoyar el contrario.

"No puede reconocer sus errores. No tiene la capacidad de este acto cotidiano de humildad que la mayoría de nosotros entendemos como parte del ser humano", concluye.