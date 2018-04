El Pentágono no tiene evidencias del uso de cloro o gas sarín en Duma

WASHINGTON (Sputnik) — El Pentágono no tiene evidencias de que se haya usado cloro o gas sarín en el supuesto ataque químico contra la ciudad siria de Duma (suroeste), y las únicos indicios que posee provienen de las redes sociales e informes de prensa, reconoció el secretario de Defensa de EEUU, Jim Mattis.

"Usted sabe que no tenemos tropas allí, no estamos en el terreno, así que no puedo decirle si teníamos evidencias, aunque teníamos muchos indicadores en las redes sociales y en los medios de prensa de que se usó cloro o sarín", afirmó el funcionario en una audiencia en el Comité de Servicios Armados del Senado.