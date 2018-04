General de EEUU: "No tenemos bastante fuerza para combatir el terrorismo por cuenta propia"

El alto rango reconoció que, según la estrategia de seguridad nacional, el país debe formar parte de alianzas y uniones.

"No tenemos bastante fuerza para combatir el terrorismo por cuenta propia y no lo haremos a solas. No obstante, podemos ayudar a otros países a mejorar sus organismos antiterroristas y fuerzas de seguridad", manifestó.

El general subrayó que Estados Unidos colabora con sus socios franceses, británicos e italianos para aumentar la capacidad de Nigeria y algunos otros países en la lucha antiterrorista.

Neller destacó la importancia de la colaboración con otros países teniendo en cuenta que "al fin y al cabo las Fuerzas Armadas de EEUU se verán obligadas a abandonar la región". En este caso las fuerzas locales deberán hacer frente al terrorismo por su cuenta.

A finales de octubre el entonces secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, anunció que el Gobierno planeaba asignar 60 millones de dólares para la lucha antiterrorista en la región africana del Sahel.

