"Arabia Saudí tiene la culpa del 11S y lo sabe"

Durante los atentados del 11 de septiembre de 2001 fallecieron cerca de 3000 personas, y unos cientos murieron después, en particular, los rescatistas que trabajaban en el lugar. Por eso hay miles de familias involucradas en el asunto.

© AP Photo/ Chao Soi Cheong Arabia Saudí, ¿posible cómplice en el 11S?

El 11S se cobró numerosas vidas y provocó daño a muchas empresas. Por eso el total de la recompensa requerida seguramente es superior a 100.000 millones de dólares, según explicó Maloney.

El abogado observó que existen muchas pruebas de la responsabilidad de los saudíes. Así, mencionó a dos funcionarios saudíes, Fahad Thumairy y Omar Bayumi, que supuestamente estaban vinculados en el entrenamiento de los pilotos terroristas.

En cuanto a la financiación de los atentados, Maloney manifestó que en EEUU disponen de numerosas pruebas de la intervención saudí. Se trata tanto de los atentados de 2001, como de otros casos.

© AP Photo/ Mazhar Ali Khan La razón oculta por la que Bin Laden podría haber realizado los atentados del 11S

Así, algunas instituciones saudíes de caridad asignaban dinero directamente a Al Qaeda para apoyar a Bin Laden y financiar sus campos de entrenamiento en Afganistán.

El abogado destacó que las autoridades y los empresarios de Arabia Saudí eran conscientes de cómo se utilizaba el dinero.

Maloney agregó que Riad lleva años sin prestar ninguna información sobre el caso. "Opinamos que es porque tienen la culpa y lo saben", concluyó el abogado.

"No diría que todos en Arabia Saudí participaron en esto. No se trata de cada funcionario. No obstante, allí hubo una mano del Gobierno, y este es un asunto bastante serio", explicó.

Al tratar de las medidas que podría aplicar EEUU aparte de exigir indemnización, Maloney mencionó las posibles sanciones contra Riad.

© AP Photo/ Chao Soi Cheong Riña entre amigos: Riad promete "consecuencias catastróficas" a EEUU por la ley del 11S

Al mismo tiempo, el jurista destacó la importancia de las relaciones entre ambos países y expresó su deseo de que su cooperación se fortalezca gracias a la actividad del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán. No obstante, la colaboración se perfeccionará siempre que se resuelva el caso del 11S.

Al mismo tiempo, Maloney subrayó que el presidente estadounidense, Donald Trump, también debería contribuir a la resolución. El abogado indicó que era lamentable que el mandatario no hubiera hecho bastantes declaraciones sobre el asunto.

No obstante, aunque los saudíes cuenten con esto "él no tiene autoridad para dejarlo pasar", ya que el asunto se encuentra bajo la responsabilidad del poder judicial y no del ejecutivo, según concluyó el abogado.