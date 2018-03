La Casa Blanca no considera indultos para Manafort y Flynn

WASHINGTON (Sputnik) — El gabinete del presidente de EEUU, Donald Trump, no está considerando la posibilidad de conceder indultos a dos exasesores del mandatario, Michael Flynn y Paul Manafort, dijo en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

"No había razón para que sostuviera una conversación con el presidente sobre esto porque no está en discusión en la Casa Blanca", dijo Sanders ante la pregunta de potenciales indultos a Manafort y Flynn, imputados de varios delitos por el consejero especial Robert Mueller en el marco de la investigación de la supuesta interferencia rusa en las elecciones de 2016.

Sanders se remitió al comunicado emitido por el abogado de la Casa Blanca, Ty Cobb.

"Solo he recibido consultas acerca de indultos desde la prensa y siempre he contestado formalmente que no están en discusión ni en consideración en la Casa Blanca", dice el comunicado de Cobb.

© REUTERS/ Kevin Lamarque Trump califica de fracaso el memorando demócrata sobre la investigación de la 'injerencia' rusa

Flynn, quien fue brevemente asesor de Seguridad Nacional de Trump, se declaró culpable en noviembre de mentir sobre sus contactos con funcionarios rusos durante el período transitorio entre las administraciones de Barack Obama (2009-2017) y del actual mandatario.

Flynn coopera con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas inglesas) que investiga desde el año pasado la presunta injerencia rusa en las presidenciales de EEUU de 2016.

Lea más: Trump, 'el insaciable': ¿Quién será la próxima 'víctima' del presidente de EEUU?

Mientras Manafort, que fue jefe de la campaña electoral de Trump y fue imputado por fraude bancario, lavado de dinero y otros delitos vinculados a su tarea como consultor político de un partido político prorruso en Ucrania, ha mantenido su inocencia.