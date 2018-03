Comisión Federal de Comercio de EEUU investiga prácticas de privacidad de Facebook

La Comisión "se toma muy en serio los últimos informes de prensa que generan importantes temores sobre las prácticas de privacidad de Facebook", señala el texto, y añade: "Hoy la FTC confirma que tiene abierta una investigación no pública sobre esas prácticas".

© REUTERS/ Dado Ruvic Facebook, atrapado en su propia tormenta

Facebook es centro de polémica desde que se supo días atrás que la empresa Cambridge Analytica, dedicada a la consultoría política en base al uso de grandes bases de datos, había accedido a información de los usuarios de esta red social mediante una aplicación de personalidad desarrollada por el investigador de la Universidad de Cambridge, Aleksandr Kogan.

La aplicación no solo obtenía los datos de los usuarios que la descargaban, sino los de su red de contactos y los de los amigos de estos sucesivamente, según revelaron investigaciones periodísticas encabezadas por los diarios The New York Times, de EEUU, y The Observer, del Reino Unido.

Más aquí: Los secretos públicos de Facebook

Cambridge Analytica trabajó para la campaña electoral del hoy presidente estadounidense Donald Trump y para la del plebiscito que celebró el Reino Unido sobre la salida de la Unión Europea, conocido como Brexit, desarrollando un mecanismo para predecir e influenciar la conducta de los votantes en base a sus perfiles y datos personales.

Facebook suspendió a Cambridge Analytica como firma asociada, asegurando que la aplicación de Kogan obtuvo los datos de los usuarios, como los contenidos preferidos o la ciudad de residencia, de forma legal pero no debió entregarlos a terceros.