Trump anuncia que hablará con May sobre ataque al exagente ruso

"Voy a hablar con Theresa May hoy; me parece que toda la evidencia que tienen apunta a Rusia", señaló el mandatario a periodistas en la Casa Blanca, y añadió: "No sé si han llegado a una conclusión, pero ella me va a llamar hoy (…) Me parece que creen que fue Rusia".

El jefe de Estado agregó: "Tan pronto como conozcamos bien los hechos, si estamos de acuerdo en ello, condenaremos a Rusia o al que sea".

El 12 de marzo, May afirmó que era "altamente probable" que Moscú fuera responsable del ataque contra Skripal con el uso de un "agente nervioso de uso militar" similar a uno desarrollado por la Unión Soviética.

Skripal y su hija Yulia fueron hallados inconscientes la semana pasada en el banco de un centro comercial en la ciudad británica de Salisbury (sur).

Ambos continúan en estado crítico y están siendo tratados por una posible exposición a un agente nervioso.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, calificó las declaraciones de la primera ministra británica de un espectáculo de circo.

Mientras, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, aconsejó a Londres aclarar la situación en torno al envenenamiento de Skripal antes de pedir explicaciones a Moscú.

En tanto, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, señaló que no existen pruebas de la supuesta participación de Moscú en el incidente.

En 2006, Skripal fue sentenciado en Rusia a 13 años de prisión por cooperar con el Servicio de Inteligencia Secreto británico, conocido como MI6, y comunicar nombres de agentes rusos que trabajaban en forma encubierta en Europa.

En 2010, el entonces presidente ruso Dmitri Medvédev firmó un decreto perdonando a Skripal, y este se mudó a Reino Unido.