Sin censura: lo que NBC no mostró de la entrevista con Putin

Tanto el título del programa —'Enfrentándose a Putin'—, como la agresiva manera con la que Megyn Kelly llevó la entrevista iban dirigidos a incitar en el espectador una sensación de confrontación entre la periodista y el mandatario. En medio del diálogo, el presidente tuvo incluso que hacerle una pequeña acotación a Kelly y le dijo que "no es muy educado que me esté interrumpiendo constantemente".

En la versión completa de la entrevista, publicada en la página web del Kremlin , Kelly se disculpa ante Putin, pero esas disculpas no fueron mostradas en la versión publicada por NBC . Y este no es el único fragmento del encuentro que no fue mostrado al espectador estadounidense.

Si bien en el trabajo periodístico es habitual recortar las entrevistas —sobre todo cuando son televisivas y las respuestas se extienden durante mucho tiempo—, siempre es importante revelar las ideas clave que quiere transmitir el entrevistado, sobre todo si este pide explícitamente que lleguen al público. Sin embargo, este no fue el caso en la entrevista del presidente ruso que la cadena NBC emitió en horario estelar. Sputnik ha recopilado algunas de las ideas de Putin que el televidente norteamericano no alcanzó a ver.

Sobre el derecho que EEUU se atribuye para interferir en la política de otros países

El tema de la supuesta interferencia del Kremlin en las pasadas elecciones presidenciales de EEUU estuvo en el centro de la entrevista. Durante el diálogo, Megyn Kelly trató de 'bombardear' a Vladímir Putin con acusaciones de haber planificado y perpetrado el ataque, algo que el mandatario ruso negó asegurando que, aparte de hipótesis, aún no se ha presentado ningún tipo de prueba que implique al Gobierno ruso.

En uno de los tantos comentarios, Vladímir Putin mencionó el tema de las continuas interferencias de EEUU en la vida política de Rusia.

"Quisiera que me escuchara bien y que le haga llegar a sus televidentes lo que le diré a continuación. Cuando tratamos con nuestros socios estadounidenses, representantes del Estado, nosotros les decimos que ellos constantemente interfieren en nuestra vida política. Imagínese, ni siquiera lo niegan", apuntó.

Lo que cortaron de la entrevista fue la réplica de Putin sobre cómo los funcionarios estadounidenses defendían su derecho de interferir en otros países.

"¿Y qué fue lo que respondieron [los funcionarios estadounidenses]? Nos dijeron: 'Sí, nosotros interferimos, pero tenemos derecho de hacerlo porque llevamos la democracia. Pero ustedes no, ustedes no pueden'. ¿Acaso cree usted que esta es una forma civilizada y moderna de llevar las relaciones internacionales?", le preguntó Putin a Kelly, sin encontrar respuesta.

Más tarde, el líder ruso respondió a la pregunta sobre un posible futuro acercamiento entre Moscú y Washington. Putin mencionó el tema de la implicación de EEUU en el golpe de Estado en Ucrania como el principal inconveniente para lograr ese acercamiento. Sin embargo, esa réplica de Putin también fue cortada de la versión final emitida en EEUU.

"Yo podría hacerle otra pregunta: ¿para qué ustedes favorecieron el golpe de Estado en Ucrania? ¿Para qué lo hicieron? Ustedes reconocieron que gastaron millones de dólares en eso. Sus funcionarios lo contaron públicamente. ¿Para qué apoyan los golpes de Estado y la lucha armada en el territorio de otros países?".

Sobre la política de Rusia de no interferir en asuntos internos de otros países

Cuando Kelly acusó a Vladímir Putin de haber planificado y perpetrado la supuesta interferencia del Kremlin en las pasadas elecciones presidenciales de EEUU, el presidente ruso respondió que "la posición oficial del Estado ruso es que nosotros no interferimos en los procesos políticos internos de otros países. Esto es lo más importante. Quisiera que esto quedase reflejado en nuestra conversación de hoy y que las personas en EEUU lo entiendan", dijo Putin durante la entrevista.

A pesar de la petición del mandatario ruso, estas palabras fueron sacadas de la versión mostrada por NBC. De esta manera Putin respondió a la pregunta sobre si el Estado ruso planeaba interferir en las elecciones que tendrán lugar en EEUU en el 2018 y las presidenciales 2020.

En otra parte de la entrevista, Putin se preguntó cuál sería el objetivo de una hipotética interferencia rusa, a lo que Kelly respondió que sería "sembrar el caos". Para reforzar esas acusaciones, en la versión de la NBC, inmediatamente después se mostraron los comentarios del director de la CIA entre los años 2013 y 2017, John Brennan.

El exagente afirmó como algo comprobado que "uno de los verdaderos objetivos de la interferencia rusa en las elecciones es socavar la integridad del proceso democrático en EEUU y crear confusión", de tal manera que la Administración no pueda lidiar con sus obligaciones.

No obstante, de la entrevista de NBC fueron sacados los comentarios de Putin al respecto:

"Escúcheme. Hace poco el presidente Trump dijo algo muy acertado. Él dijo que si Rusia hubiese querido sembrar el caos, entonces lo habría conseguido. Pero eso sucedió no por consecuencia de nuestra interferencia, sino debido a su propio sistema político, su lucha interna, su incertidumbre y sus contradicciones. Rusia no está en absoluto envuelta, no tenemos nada que ver con esto. Entiéndanse entre ustedes primero".

Sobre la disposición de Rusia de normalizar e institucionalizar las relaciones con EEUU

A lo largo de toda la entrevista, el presidente ruso reiteró su disposición de bajar los niveles de confrontación entre Rusia y EEUU, de resolver las diferencias acumuladas en la mesa de negociaciones y fundar las futuras relaciones no en acusaciones infundadas, sino en procedimientos legales basados en el derecho internacional y en acuerdos bilaterales.

Sin embargo, tal como si fuera para sustentar la imagen conflictiva que tiene Rusia en el espacio informativo occidental, ninguna de sus numerosas propuestas conciliadoras fueron mostrados al espectador norteamericano.

"Ya es la tercera o cuarta vez que le repito: nosotros estamos dispuestos firmar un acuerdo con EEUU [que regule el espacio cibernético]. Ustedes son los que se niegan. Sentémonos en la mesa de negociaciones, marquemos aquello que consideremos importante, firmemos el documento y cumplámoslo ambas partes, validándolo y verificándolo según lo establecido", respondió Putin a la pregunta de que si estaba dispuesto a frenar los ataques cibernéticos, a los que se le acusa al Gobierno ruso.

Otro tema tocado durante la entrevista es el referente a la extradición de los 13 ciudadanos rusos, acusados por la inteligencia estadounidense de influir en la pasada campaña presidencial. A la pregunta de que si el presidente ruso estaría dispuesto a extraditarlos a EEUU, Putin respondió: "Jamás".

En primer lugar, porque "Rusia no entrega a sus ciudadanos a nadie, al igual que EEUU". En segundo lugar, porque según la ley rusa ellos no han cometido ningún delito. "Nosotros no interferimos en la vida privada de nuestros ciudadanos y no podemos prohibirles expresar su punto de vista, particularmente en internet".

Pero Putin enumeró también un tercer punto que fue cortado de la entrevista de NBC.

"En tercer lugar, nosotros repetidamente hemos propuesto a EEUU establecer relaciones apropiadas al respecto, firmar un acuerdo interestatal apropiado sobre la extradición mutua de criminales. Estados Unidos ha evitado hacerlo con Rusia. ¿Y ahora qué aspira? ¿Que nosotros les extraditemos a alguien y ustedes no? Así no se gestionan las relaciones internacionales".

