¿Hasta el año 2024? Trump anuncia el eslogan de su campaña de reelección del 2020

De acuerdo con el jefe de Estado, la economía norteamericana ha mejorado tanto desde su llegada a la Presidencia del país que no podría utilizar en el 2020 el mismo eslogan con el que llegó a la Casa Blanca. Ya no es necesario 'Hacer a América grande de nuevo' ('Make America grande de nuevo', en inglés), por el contrario, ahora solo hay que 'Mantener a América grande' ('Keep America great', en inglés).

"Nuestro nuevo eslogan, cuando empecemos a lanzarnos, ¿puedes creerlo? En dos años será: 'Mantener a América grande', signos de exclamación", sostuvo el mandatario, citado por CNN, en un acto en el que manifestó su apoyo a Rick Saccone, el candidato republicano por el 18º distrito de Pensilvania para el Congreso.

© REUTERS/ Yuri Gripas Trump revela quién será su potencial rival en las elecciones de 2020

A pesar de que falta aún dos años para la fecha, el presidente también mencionó a sus posibles contrincantes, entre ellos a la popular presentadora Oprah Winfrey, quien desde su discurso pronunciado en la entrega de los Globos de Oro en enero ha recibido muchas invitaciones a incursionar en el mundo de la política.

"¿No nos encantaría competir contra Oprah? A mí me encantaría vencer a Oprah", confesó el mandatario ante el público, al tiempo que agregó "conozco sus debilidades".

