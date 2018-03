'La forma del agua' de Guillermo del Toro gana el Oscar a la mejor película

"Gracias, muchísimas gracias, si te subes al escenario para recoger esto entras en el legado de los cineastas que han subido, los que demuestran como se hacen las cosas y bien hechas", aseveró el director durante la premiación.

Del Toro recordó que cuando era niño "en México soñaba con esto".

"Hay que usar la fantasía para contar historias, es una puerta que tenéis que derribar y entrar, muchas gracias", declaró.

Además de La forma del agua fueron nominadas al Oscar las cintas Call Me by Your Name, Déjame salir, Dunkerque, El hilo invisible, El instante más oscuro, Lady Bird, Los archivos del Pentágono y Tres anuncios en las afueras.

La cinta es una película de fantasía romántica escrita y dirigida por Guillermo del Toro.

Ambientada en Baltimore en 1962, cuenta la historia de una joven moza de limpieza que trabaja en un laboratorio gubernamental de alta seguridad y establece una relación sentimental con una criatura humanoide-anfibia capturada.

La película participó en el 74º Festival Internacional de Cine de Venecia, y recibió el León de Oro a la mejor película en la competición.

​También se proyectó en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2017.

Según la crítica, este es el mejor filme del realizador mexicano desde El laberinto del fauno, historia fantástica que tiene lugar en la España franquista después de la guerra civil.

