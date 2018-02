Compañías estadounidenses rompen cooperación con la Asociación Nacional del Rifle

El 14 de de febrero Nikolas Cruz, de 19 años, utilizó un rifle de asalto semiautomático AR-15 para matar a 17 personas en el Colegio Secundario Stoneman Douglas en Parkland, Florida.

© REUTERS/ Larry Downing Asociación del Rifle de EEUU pide restricciones para dispositivo letal usado en Las Vegas

Cruz fue estudiante del centro educativo y había sido expulsado en 2017 por un comportamiento inaceptable. Se informó, en particular, que la aerolínea estadounidense Delta Airlines anunció que está suspendiendo el programa de descuentos para los miembros de la NRA y le pidió a la asociación que elimine esa información de su sitio web.

Además, según Associated Press, varias otras compañías tomaron la misma decisión, entre ellas First National Bank of Omaha, la compañía de alquiler The Hertz Corp., MetLife Inc., Enterprise Holdings Inc., Symantec Corp., Chubb. Ltd., Best Western, y Wyndham Hotels.

Los medios informaron que United Airlines y Bank of America también están revisando su relación con la NRA. La tragedia ocurrida en un centro de enseñanza causó una nueva discusión aguda en la sociedad estadounidense sobre el fortalecimiento del control de la circulación de armas.

Además: Centenares de estadounidenses piden endurecer el control de armas

Anteriormente, el presidente estadounidense, Donald Trump, en una reunión con autoridades locales y federales sobre seguridad en las escuelas, afirmó que propondría la prohibición de la venta de armas a menores de 21 años y aseguró que la Asociación Nacional del Rifle apoyaría esta iniciativa.