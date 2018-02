Trump advierte con cierre del Gobierno de EEUU si no se alcanza un acuerdo sobre inmigración

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el cierre del Gobierno federal en caso de que los opositores legisladores demócratas no acepten las nuevas reformas de inmigración propuestas por su administración.

"Si tenemos que cerrarlo porque los demócratas no quieren seguridad, y relacionado o no, no quieren ocuparse de nuestros militares, entonces se cierra", dijo Trump.