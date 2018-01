Bruno Mars se alza con los premios más importantes en la 60ª edición de los Grammy

Mars, nacido en 1985 en Honolulú, Hawái, se alzó con los Grammy 2018 a la canción del año, por That's What I Like, y a la grabación del año, por el álbum 24K Magic.

La canción That's What I Like tardó quince semanas en escalar desde el puesto 79 en la lista de los sencillos más vendidos de EEUU, Billboard Hot 100, a la primera posición.

En la gala de los Grammy, la canción también se llevó el premio a la mejor canción y la mejor interpretación R&B.

Le puede interesar: El pianista ruso Daniil Trífonov gana el Grammy al mejor solo clásico instrumental

Otro triunfador de la 60ª edición de los Grammy fue el cantautor estadounidense Kendrick Lamar, quien logró los premios al mejor vídeo musical y mejor canción de rap por Humble., una canción de su cuarto álbum de estudio, DAMN.