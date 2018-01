Vendidos en EEUU más de 1,7 millones de ejemplares del escandaloso libro sobre Trump

Según el comunicado de la editorial Henry Holt and Company, se trata de "todos los formatos, incluidos libros de tapa dura, electrónicos y audiolibros".

© REUTERS/ Shannon Stapleton La estabilidad emocional de Trump, a debate

Se señala que la demanda supera el número de los libros que se ponen a la venta por lo que los lectores tienen que esperar unas semanas para comprarlo.

Anteriormente, el diario The Hollywood Reporter comunicó que el libro servirá de base para una serie de televisión.

En el libro "Fire and Fury: Inside the Trump White House" (Fuego y Furia: Dentro de la Casa Blanca de Trump), del Wolff, el ex estratega jefe del presidente, salió a la venta el pasado 9 de enero convirtiéndose enseguida en un superventas.

En particular, el libro sostiene que Trump jamás creyó que ganaría la presidencia y que el triunfo le cayó como un balde de agua fría.