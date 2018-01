Un fuerte terremoto sacude Alaska

Según el Servicio Geológico de EEUU (USGS), un terremoto de magnitud 8,2 ha azotado el sureste de Kodiak. El servicio geológico ha informado de que el epicentro del terremoto se ubicó a una profundidad de 10 kilómetros -en el mar-, a unos 278 kilómetros de distancia de Kodiak.

​​Diversas informaciones apuntan a que el sismo se produjo dentro de la placa oceánica del Pacífico.

That earthquake lasted quite a while! #Alaska #earthquake

M8.0 #earthquake ( #sismo ) strikes 281 km SE of #Kodiak ( #Alaska ) 18 min ago. Effects reported by witnesses: pic.twitter.com/HwXh4hOlk1

​

8.1 magnitude earthquake just hit Alaska now we got a Tsunami 🚨🌊 in the BAY smh pic.twitter.com/E34WwFFpJ7