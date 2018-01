Candidato a la presidencia de México rechaza "guerra sucia" que lo vincula con Venezuela

"¿Qué tengo yo que ver en Venezuela? Nada, (…) es para meter miedo, para asustar", expresó López Obrador en un discurso la noche del 9 de enero, al final de una gira proselitistas por el estado de Veracruz (sureste).

Esta fue la primera respuesta del líder de izquierda a la campaña en muros de la capital y principales ciudades venezolanas, con frases como "¡Alerta que camina!, López Obrador es revolución mexicana", con el logo por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela.

"Yo no me inspiro en ningún gobierno o político del extranjero, ni Maduro ni [Donald] Trump", presidente estadounidense, expresó López Obrador, y enfatizó que encabeza "un movimiento hecho cien por ciento en México".

En su discurso, ratificó que se su campaña se inspira en los próceres de la Independencia de México, en los caudillos de la Revolución Mexicana de principios del siglo XX, Pancho Villa y Emiliano Zapata, y en el general Lázaro Cárdenas, que nacionalizó el petróleo siendo presidente mexicano en 1938.

"Por eso lanzan la guerra sucia con lo de Venezuela, pero nada ni nadie lo impedirá: el primero de julio [de 2018] triunfaremos y juntos haremos historia", exclamó AMLO, como lo conocen sus seguidores por su siglas, desde que dejó el Gobierno de la Ciudad de México en 2006, para buscar por primera vez la presidencia y por segunda ocasión en 2012.

Por su parte, Yeidckol Polevnsky, portavoz del candidato opositor que encabeza todos los principales sondeos, dijo que esa campaña "la están pintando nuestros opositores mexicanos".

La secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda), una escisión del Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda), creada por López Obrador en 2014, dijo en entrevista publicada el 10 de enero por el diario mexicano El Universal que esa "guerra sucia" la orquesta el gobernante Partido de la Revolución Institucional (PRI), del presidente Enrique Peña Nieto.

Afirmó, además, que al PRI "le resulta fácil" instruir a la embajada mexicana en Venezuela, para que contrate a quien pinte las bardas (vallados): "no me cabe la menor duda (…), Andrés Manuel no conoce ni Venezuela, ni tiene vínculos, ni relaciones", puntualizó.

Cuando López Obrador fue candidato presidencial por el PRD, en 2006, también fueron difundidos anuncios anónimos de radio y televisión, señalando que AMLO quería imitar al expresidente venezolano Hugo Chávez (1954-2013), calificándolo de "un peligro para México".