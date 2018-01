Ivanka desvela el secreto del singular peinado de su padre

La hija de Donald Trump ha desvelado el secreto del mítico peinado del mandatario estadounidense. Las revelaciones de la 'primera hija' se podrán leer en el nuevo libro del periodista Michael Wolff: 'Fire and Fury: Inside the Trump White House' ('Fuego y furia: la Casa Blanca de Trump desde dentro', en español).

Así, el peinado de Trump es el resultado de una cirugía de reducción de cuero cabelludo, asegura el periodista. En cuanto al color del pelo, se debe al uso del tinte Just for Men, así como a la… impaciencia del líder estadounidense.

"Ella [Ivanka] a menudo describía el aspecto técnico del problema a sus amigos: su coronilla completamente calva —una 'isla' que quedó después de una cirugía de reducción de cuero cabelludo— está rodeada de un círculo peludo de cabellos de la parte frontal y de los laterales", indicó el autor del polémico libro.

Subrayó que "los cabellos se dirigen desde todos lados de forma que convergen en el centro. Luego se peina hacia atrás y afianza el peinado usando un espray fijador".

© REUTERS/ Jonathan Ernst Revelan el secreto del característico peinado de Trump

En lo que respecta al insólito color del peinado de Trump, "Ivanka a menudo lo cuenta como una historia cómica". El hecho es que el mandatario suele utilizar el tinte para cabello denominado Just for Men, y "cuanto más tiempo se deja en el pelo, más oscuro resulta el color". No obstante, debido a la impaciencia de Donald Trump, "le sale este rubio anaranjado".

En 2016, la peluquera Amy Lasch, que trabajó con el presidente electo de EEUU, también compartió con los medios el misterio del peinado de Donald Trump.

"Su cabello es largo y lo cuida él mismo. Es natural, así que no usa peluquín. Pero aplica tanta laca que su pelo se vuelve duro y pegadizo. Por eso la calidad de su peinado a veces es un desastre", afirmó Lasch.

