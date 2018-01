Un excongresista estadounidense afirma que el fin del "imperio" de EEUU está cerca

Desde hace mucho tiempo, Trump se jacta de aportar su visión de hombre negocios a la Presidencia de Estados Unidos. Sin embargo, el mandatario no puede detener un inminente desastre económico, afirmó el político a la cadena RT.

Paul consideró que EEUU tendrá un "final repentino y catastrófico" y comparó el evento con el proceso de disolución de la Unión Soviética.

"No va a ser idéntico. [En la URSS] hubo un movimiento de sucesión y algunos de los países abandonaron el sistema soviético. Nuestros estados probablemente no se van a separar, pero sinceramente creo que ya no podremos permitirnos nuestro imperio alrededor del mundo", consideró el excongresista.

"Nuestro imperio, aunque no reivindicamos su propiedad, es una gran cantidad de dinero y mucha influencia. Amenazamos con armas y usamos sanciones para mantener nuestro imperio unido. Creo que eso está llegando a su fin", concluyó Paul.

