Casa Blanca: libro sobre victoria electoral de Trump está lleno de mentiras

"Este libro está lleno de relatos falsos y engañosos de individuos que no tienen acceso ni influencia en la Casa Blanca; su participación en un libro que solo puede ser calificado como una ficción sensacionalista y ramplona expone sus tristes y desesperados intentos de ser relevantes", dijo Sanders.

© REUTERS/ Carlos Barria Trump: jefe de estrategia Bannon filtró información falsa mientras estuvo en Casa Blanca

Más temprano el 3 de enero, el diario británico The Guardian publicó algunos adelantos del libro "Fire and Fury: Inside the Trump White House" (Fuego y Furia: Dentro de la Casa Blanca de Trump) en los que el ex estratega jefe del presidente, Steve Bannon, califica como "traicionera" y "antipatriótica" una reunión celebrada en 2016 en la Torre Trump entre Donald Trump (hijo) y un abogado ruso.

El libro del periodista Michael Wolff y que estará a la venta a partir del 9 de este mes sostiene asimismo, citando a miembros del círculo íntimo de Trump, que este no esperaba imponerse en las elecciones presidenciales de 2016 sobre su adversaria Hillary Clinton.