Trump premiará a los medios más corruptos del año

"Anunciaré los premios a los medios más deshonestos y corruptos del año el lunes [8 de enero] a las 5.00, se premiarán la deshonestidad y los malos reportajes de varias categorías de los medios que producen noticias falsas", publicó Trump en su cuenta en Twitter.

La guerra de Trump contra los llamados "fake news" (noticias falsas) inició durante su campaña electoral.

En las presidenciales estadounidenses la mayoría de los medios apoyaba a su rival Hillary Clinton y todavía sigue criticando a Trump y su Administración.

El presidente estadounidense lleva con frecuencia las batallas en su Twitter contra los medios especialmente duros con él como los diarios The New York Times y The Washington Post y la cadena de televisión CNN.

