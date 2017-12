Trump: EEUU es mal visto por la investigación de la supuesta injerencia de Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente Donald Trump afirmó en una entrevista con The New York Times que EEUU es "mal visto" por la investigación sobre la supuesta colusión entre su campaña electoral y Rusia.

"Hace que el país se vea muy mal y pone al país en una posición muy mala", dijo Trump sobre la investigación que lleva a cabo el consejero especial Robert Mueller. Y añadió que "cuanto antes se solucione, mejor será para el país".

A la pregunta de si ordenaría al Departamento de Justicia que reabra una investigación sobre la correspondencia electrónica de la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, su rival en las elecciones de 2016, el presidente resaltó que se mantiene al margen con la esperanza de que recibir él mismo un trato equitativo.

"Tengo el derecho absoluto de hacer lo que quiero con el Departamento de Justicia. Pero, con la esperanza de que voy a ser tratado con justicia, no me he involucrado en este asunto en particular", dijo.

El Congreso de EEUU está investigando la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016, que habría incluido hackeos, filtraciones y uso de medios de información y redes sociales a favor del candidato republicano.

También el Buró Federal de Investigaciones (FBI) lleva a cabo una pesquisa, conducida por el consejero especial Robert Mueller, sobre la presunta colusión entre el equipo de campaña de Trump y Rusia.

El Gobierno ruso ha refutado repetidamente esas acusaciones, a las que tacha de absurdas y de intentos de distraer la atención del público estadounidense de otros asuntos internos.