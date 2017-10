Una cosa que no sabíamos sobre Ivanka Trump

Se reveló que la hija del presidente de EEUU Donald Trump, así como su madre, la modelo checa Ivana Trump-Zelnickova y exmujer de Donald Trump, en realidad no se llaman como creíamos todos.

El hijo del presidente norteamericano, Donald Trump Jr., lleva el nombre en honor a su padre, y la hija, en honor a su madre, Ivana Trump.

Ivanka es el diminutivo del nombre de Ivana, de la misma manera que Bobby es diminutivo de Robert.

Ivanka Trump reveló su nombre actual en su Twitter en 2010:

My actual name is Ivana. In Czech, Ivanka is the baby name for Ivana, like Bobby is to Robert. RT @Saluxious Ivanka, how'd you get u r name?

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) 28 декабря 2010 г.

