Donald Trump prueba suerte con el español (vídeo)

Los intentos de Donald Trump de pronunciar el nombre del país que sufrió las consecuencias del huracán María dejaron mucho que desear, pero eso no hizo que le gritasen desde el público '¡te queremos!'. El dirigente volvía a intentarlo, de nuevo con una dudosa dicción: 'We love Puerto Rico' (sic).

Trump uses a Spanish accent to say "Puerto Rico" twice during a Hispanic Heritage Month event pic.twitter.com/v5qFTiqSjM