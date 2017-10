Enviado especial de EEUU para Ucrania tilda de ineficaces los acuerdos de Minsk

MOSCÚ (Sputnik) — Los acuerdos de Minsk no muestran eficacia ya que todavía no han derivado en el cese de las hostilidades en Donbás, declaró el enviado especial de EEUU para Ucrania, Kurt Volker.

"El conflicto [en Donbás] lleva ya tres años y el proceso de Minsk no puso fin a las hostilidades, todas las semanas allí [en el este de Ucrania] se informan de muertes", dijo en una entrevista con el periódico Gazeta.ru.

El diplomático estadounidense recordó que hasta el momento no se logró ninguno de los objetivos fijados en los acuerdos de Minsk como "el cese al fuego, la tregua y otros pasos políticos, incluidas las elecciones en Donbás".

"Así que no se puede decir que los acuerdos de Minsk funcionen con eficacia", destacó.

Volker expresó la esperanza de que "las consultas entre Rusia y EEUU contribuyan a sacar la situación del callejón sin salida y lograr que los acuerdos de Minsk se implementen y el conflicto termine".

Moscú declaró en reiteradas ocasiones que Kiev sabotea los acuerdos de Minsk, organizando provocaciones en la línea de separación en Donbás, con lo que hace imposibles la implementación de los documentos de paz y su eficacia.

En abril de 2014 el Gobierno ucraniano lanzó una operación militar contra las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, que surgieron tras el golpe de Estado en Ucrania en febrero de ese mismo año.

Kiev, Washington y la Unión Europea acusaron en numerosas ocasiones a Rusia de injerirse en los asuntos internos de Ucrania, aunque jamás presentaron prueba alguna al respecto.

Moscú reiteró varias veces que no es parte del conflicto en Donbás y que es una crisis interna de Ucrania.

En cambio, Moscú es miembro del Grupo de Contacto Trilateral y del cuarteto de Normandía, dos formatos que buscan resolver el conflicto en el este del país vecino.

Las hostilidades en la zona han dejado desde abril de 2014 y hasta la fecha más de 10.200 muertos, según estimaciones de la ONU.

Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política del conflicto.

Acusaciones contra Rusia

Volker, declaró que Washington no tiene por que presentar pruebas para acusar a Moscú de controlar las fuerzas armadas en Donbás.

"La afirmación de que Rusia manda y controla las fuerzas armadas en el este de Ucrania hoy no deja lugar a dudas y no me parece que EEUU deba presentar pruebas algunas de ello", dijo en una entrevista con el periódico Gazeta.ru.

A la vez indicó que "EEUU puede desempeñar un papel en la solución del conflicto" ucraniano.