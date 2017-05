Trump dijo a Lavrov que fue un alivio sacarse de encima al "demente" exjefe del FBI

"Acabo de despedir al jefe del FBI (Buró Federal de Investigaciones); estaba loco, un verdadero demente", dijo Trump, según el New York Times que asegura citar un documento con notas de la reunión que le fue leído al diario por un funcionario estadounidense.

El presidente habría dicho, siempre según la versión del periódico, que "estaba bajo una gran presión por Rusia; ya me la he quitado" para agregar que "no estoy bajo investigación".

El documento citado que contenía estos comentarios de Trump se basó en notas taquigráficas tomadas durante el encuentro con Lavrov dentro del Salón Oval y fue distribuido como el registro oficial de ese encuentro, del que también tomó parte el embajador ruso Serguéi Kislyak.

El periódico aseguró que un funcionario leyó las citas y otro funcionario confirmó los contenidos generales de la conversación, mientras el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, no objetó el contenido.

Spicer sostuvo en un comunicado que Comey había puesto una presión innecesaria a las facultades del presidente para llevar adelante las relaciones diplomáticas con Rusia sobre asuntos como Siria, Ucrania y el grupo terrorista Daesh (proscripto en Rusia).

