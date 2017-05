Escándalo en EEUU: un locutor explica cómo guardar pornografía infantil y eludir la cárcel

"Utilicen siempre un disco duro externo y escóndanlo donde nadie lo encuentre. Tampoco guarden fotografías impresas ni películas con niños desnudos donde sea fácil que otra persona las encuentre", recomendaba a sus oyentes Paul Lotsof, locutor radiofónico y director de la emisora Cave 97.7 FM, citado por The Washington Post.

Este tipo de recomendaciones se podían oír en la emisora de Lotsof, radicada en la ciudad de Benson (Arizona), a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde, en horario de mínima audiencia. No ha sido hasta ahora cuando ha estallado el escándalo.

De esta forma es posible matar dos pájaros de un tiro, cree Lotsof: por un lado, quienes consumen pornografía infantil "se ahorrarán a sí mismos y a sus familia muchos disgustos" y, por el otro, ayudarán a los contribuyentes a ahorrar "mucho dinero" que, por ejemplo, se gastaría en mantenerlos bajo arresto.

El locutor justificaba sus recomendaciones explicando que, en muchos casos, el castigo por almacenar pornografía infantil es peor que el de asesinato.

"Tienen que saber que su proveedor de internet puede avisar a la Policía si los sorprende navegando en una página web donde haya fotografías de niños desnudos", proseguía Lotsof.

Los habitantes de la localidad dijeron sentirse "profundamente disgustados" tras conocer las palabras del presentador radiofónico.

De lo ocurrido se ha hecho eco también la televisión local. Los periodistas de News 4 Tucson dieron la palabra a los habitantes de Benson, incluidas varias madres, que han informado sobre el inicio de una investigación sobre lo ocurrido, si bien las autoridades no se han apresurado a tomar medidas.

"Me quedé pasmado mientras escuchaba el programa de Lotsof. Iba en automóvil e incluso me tuve que detener para prestar atención con más detalle. Estuve todo el rato intentando averiguar si efectivamente quería decir las cosas que estaba diciendo", comentó Will Edington, habitante de Benson.

Los vecinos de la localidad han creado una petición en Change.org tras conocer lo ocurrido. Totalmente indignados, se han dirigido a la Comisión Federal de Comunicaciones, encargada de la regulación de los medios de comunicación en EEUU, exigiendo el cierre de Cave FM por "difusión repugnante". Poco después de crear la petición ya había más de 1.200 firmas.

La Comisión Federal de Comunicaciones argumenta que en EEUU no hay ninguna ley que prohíba hablar de ningún tema en los medios.

No es la primera vez que Benson es víctima de un escándalo de estas características. En 2003, un profesor de colegio fue condenado a 200 años de prisión por un tribunal por estar en posesión de 20 fotografías con pornografía infantil.

Más de 100.000 menores son víctimas de explotación infantil cada año en EEUU. En el 40% de los casos, aquellos que almacenan este tipo de imágenes son acusados también de violación infantil, según las estadísticas.

