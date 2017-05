Trump niega en carta a senador Graham poseer inversiones o préstamos en Rusia

"Acabo de enviarle a Lindsay Graham una carta de uno de los bufetes legales más prestigiosos del país (asegurando) que no tengo nada que ver con Rusia, no tengo inversiones en Rusia; no tengo propiedades en Rusia, ni créditos ni nada", dijo Trump en una entrevista en la cadena NBC News.

© REUTERS/ Carlos Barria Trump: no presioné a Comey para que el FBI suspendiera investigación sobre Rusia

El mandatario indicó que vendió su propiedad a un ruso acaudalado muchos años atrás y aseguró que no hubo colusión entre él, su campaña y los rusos.

Trump alegó que su despido del director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, no tuvo la intención de ser un mensaje al FBI para que deje de investigar el caso de Rusia.

Busca en Twitter a SputnikMundo y descubre las noticias más actuales del acontecer mundial. Suscríbete para mantenerte al tanto.