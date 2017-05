Sustitución del enemigo: la razón de la revisión del programa de defensa antimisiles de EEUU

La iniciativa tiene el objetivo de "identificar maneras de fortalecer las capacidades de la defensa antimisiles, reequilibrar las prioridades de defensa de EEUU y proporcionar los medios políticos y estratégicos para [el desarrollo] de los sistemas de defensa antimisiles de la nación [norteamericana]", afirmó Dana White, portavoz principal del Pentágono.

La medida se llevará a cabo paralelamente a la revisión de la postura nuclear estadounidense, anunciada a principios de abril por el secretario Mattis. El proceso culminará con un informe que será entregado a Donald Trump, presidente del país norteamericano, a finales del año corriente.

Cambio en las prioridades

Vasily Kashin, experto militar ruso e investigador en la Escuela Superior de Economía de Moscú, recordó que la doctrina de defensa antimisiles de Estados Unidos se actualiza periódicamente y, por lo tanto, la medida no debe ser considerada sorprendente.

"La revisión de la defensa antimisiles es una medida necesaria, es rutinaria en cualquier plan técnicamente sofisticado. No creo que habrá sorpresa en el proceso. [EEUU] ha dicho repetidamente que su defensa antimisiles no está dirigida contra Rusia o China. No creo que la doctrina actualizada mencionará una amenaza rusa o china", consideró Kashin en una entrevista con RT

Por otro lado, el analista sugirió que, teniendo en cuenta las recientes declaraciones de la Casa Blanca y del Pentágono, la amenaza principal del nuevo programa dejará de ser considerada Irán y cambiará a Corea del Norte.

"Durante el último año, se llevó a cabo una significativa reevaluación de las capacidades militares de Pyongyang. Mientras que respecto a Irán, un país más capaz en términos de misiles, la situación se mantuvo más o menos estable, la situación en relación a Corea del Norte se ha deteriorado significativamente", aseveró el experto militar, recordando que Pyongyang ha declarado en repetidas ocasiones su intención de crear un misil intercontinental capaz de alcanzar las fronteras del continente norteamericano.

Siguiendo los pasos de Obama

El analista subrayó que, en términos generales, el plan de Donald Trump es bastante similar a la política de su predecesor, Barack Obama. El Gobierno estadounidense probablemente seguirá con la modernización de su industria de defensa, ya que la tendencia coincide con las promesas de campaña de Trump, quien habló en repetidas ocasiones acerca de la necesidad de fortalecer la industria de defensa militar de Estados Unidos para asegurar la superioridad militar del país en el mundo.

El analista militar Antón Mardasov coincidió con Kashin y detalló que cuando se trata de la doctrina militar, Trump no va a ir en contra el sistema existente, incluso si los generales estadounidenses apuntan a Rusia como la principal amenaza. Además, el experto subrayó que las prioridades militares de Washington no dependen en gran medida del presidente.

"La planificación militar de Estados Unidos se lleva a cabo independientemente de quién sea el presidente porque es algo crucial para la seguridad nacional. Las prioridades pueden cambiar, pero en base a datos de inteligencia, no en base a la opinión del mandatario. El presidente, por su parte, confía en sus asesores. Por lo tanto, es poco probable que la doctrina cambie drásticamente. Trump no va a hacer ningún movimiento inesperado", apuntó Mardasov a RT.

Tradiciones de la Guerra Fría

El 4 de mayo, el general Raymond Thomas, jefe del Mando de Operaciones Especiales de EEUU, mencionó Rusia entre las cinco mayores amenazas para Estados Unidos al indicar que la agresión rusa tiene un carácter permanente. Según el oficial, las otras cuatro amenazas son Corea del Norte, Irán, China y el terrorismo.

Thomas apuntó, además, que Rusia ha resurgido como un "competidor estratégico de EEUU en todo el mundo".

Por su parte, Ígor Konashénkov, portavoz del Ministerio de Defensa ruso, aseveró que el Pentágono se concentra en una guerra fría con Rusia y hace caso omiso a otras amenazas reales.

"No nos sorprende la obsesión de ciertos generales del Pentágono por estereotipos de la guerra fría, ni la incomprensión de las amenazas reales a la seguridad", señaló Konashénkov.

