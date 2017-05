Trump viajará a Nueva York por primera vez desde que asumió como presidente de EEUU

"En esos tres meses (y algo más) no ha vuelto a su ciudad natal, Nueva York; eso cambia hoy: Trump estará en la ciudad para un evento a bordo del USS Intrepid, donde recibirá al primer ministro australiano Malcolm Turnbull y honrará la Batalla del Mar del Coral, que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)", publica este jueves el portal Curbed New York.

El USS Intrepid fue uno de los 24 portaaviones de la clase Essex construidos durante la Segunda Guerra Mundial para la Marina de los EEUU.

Trump ha dicho en varias ocasiones que no ha vuelto a Nueva York debido a los altos costos que eso implica para el Estado.

"Volver es muy caro para el país; no me gusta ver a los neoyorquinos con las calles cerradas ", dijo el mandatario el viernes al programa Fox News en relación a las medidas de seguridad que se activan con sus traslados, según publicó el martes el diario The New York Times.

A principios de esta semana, las restricciones de vuelo anunciadas por la Administración Federal de Aviación indicaban que el presidente pasaría la noche del jueves en la ciudad después de una cena de recepción a bordo del portaaviones Intrepid, en el West Side de Manhattan.

El mandatario preveía viajar al día siguiente a su casa de campo en Nueva Jersey, en el Club de Golf Nacional Trump en Bedminster, agrega The New York Times.

Pero las nuevas restricciones anunciadas el martes confirmaron que Trump va a dirigirse directamente a Bedminster desde el Intrepid.

Donald Trump asumió el 20 de enero pasado; es el presidente número 45 de EEUU.

