Durante una conferencia celebrada el 1 de mayo, el secretario de Comercio de EEUU, Wilbur Ross , calificó el ataque que EEUU perpetró contra la base de Shairat en Siria como "un entretenimiento después de la cena", además, subrayó que este "entretenimiento no le costó nada a Donald Trump".

"Fue una broma extremadamente absurda. Desde mi punto de vista, esta declaración del secretario de Comercio de EEUU caracteriza, no tanto la política exterior de Washington, sino más bien el caos absoluto y vaivén que reina en la Administración Trump. Se trata de una situación en la que una mano no sabe lo que hace la otra. El secretario de Comercio se permite hacer declaraciones que no le corresponden", dijo Domrin.

De acuerdo con el profesor, durante las últimas décadas no se ha evidenciado un nivel tan alto de indisciplina en la Casa Blanca y la Administración presidencial como en la actualidad.

"Lo más interesante es ver cuál será la reacción de Trump ante todo esto, debido a que el secretario de Comercio ha dejado al presidente de EEUU como un idiota", concluyó el especialista ruso.

El 7 de abril, Donald Trump ordenó bombardear con misiles de crucero la base aérea de Shairat. El Gobierno estadounidense justificó esta decisión al considerar que el 4 de abril, precisamente desde esta base, las fuerzas gubernamentales sirias realizaron un supuesto ataque químico contra la ciudad de Jan Sheijun.

Por su parte, Moscú y Damasco calificaron el bombardeo de EEUU de una agresión, mientras que el ministro de Exteriores sirio, Walid Mualem, declaró que el Ejército sirio "no ha utilizado, ni utilizará jamás" armas químicas contra su propio pueblo, "ni siquiera" contra los rebeldes o los yihadistas.

