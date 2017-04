Roban en México una fuente radioactiva nociva para la salud

La fuente radioactiva "podría causar lesiones permanentes a quien la manipule o esté en contacto con ella durante un breve tiempo (de minutos a horas). Si el material no se encuentra en su contenedor, representa un riesgo importante para la salud. Dicha fuente no es peligrosa, sin embargo, si no se extrae de su blindaje", informó la Coordinación Nacional de Protección Civil, según el portal Excelsior.

Las fuerzas de seguridad mexicanas a nivel local y federal han sido informadas de que el elemento radioactivo se encontraba en un vehículo que fue hurtado en el estado de Jalisco.

"Dicho vehículo (…) transportaba un equipo móvil de radiografía industrial con una fuente radioactiva de Iridio-192", informó el portal, que cita a las autoridades.

Los responsables políticos esperan recuperar el elemento radioactivo lo más pronto posible, antes de que pueda causar daños a la población civil.

El 13 de abril pasado un robo similar se registró en el estado de Tabasco, donde una fuente radiactiva de Iridio-192 marcado como X-571, utilizada en la práctica de radiografía industrial móvil, fue robada en su contenedor, de una camioneta marca Chevrolet.

