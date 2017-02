Ivanka Trump y su esposo 'protegen' el decreto de Obama sobre los derechos de la comunidad LGBTI

© REUTERS/ Mike Segar Trump designa a su yerno Jared Kushner asesor presidencial

Un proyecto de decreto, preparado por los asesores del presidente estadounidense Donald Trump durante el período de transición, presuntamente buscaba cancelar la orden ejecutiva, emitida en 2014 por Barack Obama, que está dirigida a poner fin a la discriminación laboral de la comunidad LGBTI en EEUU.

No obstante, Jared Kushner e Ivanka Trump, conocidos por su apoyo a los derechos de los homosexuales, contribuyeron no solo a que el proyecto no llegara al presidente para la firma sino también a la emisión de un comunicado presidencial que directamente prometiera que la medida de Barack Obama de 2014 se mantendrá en vigencia, cita la autora del artículo, Annie Karni, a fuentes cercanas al mandatario.

El 31 de enero, la Casa Blanca publicó un comunicado que afirma que Donald Trump está "determinado a proteger los derechos de todos los estadounidenses, incluyendo los de la comunidad LGBTI. El presidente Trump sigue siendo respetuoso y comprensivo con los derechos de la comunidad LGBTI, tal y como lo fue durante la campaña electoral".

Asimismo, el comunicado aseguró que "la orden ejecutiva de 2014 que protege a los empleados de discriminación anti-LGBTI en el ámbito laboral permanecerá intacta durante el mandato del presidente Donald Trump".

Por su parte, fuentes en la Casa Blanca comentaron a 'Politico' que se trataba de solo un proyecto, redactado por varios grupos externos y funcionarios del equipo de transición, que no necesariamente corresponde con los pensamientos del mismo presidente Trump. La fuente descartó también que una orden de este tipo fuese a ser firmada por el presidente.

Según el historiador James Carafano, asesor de Trump en materia de relaciones internacionales durante el período de transición, "muchos documentos de este tipo pueden estar pendientes, redactados por varias personas" como propuestas. Sin embargo, para Trump, que ahora sigue al pie de la letra sus promesas electorales, "no tiene mucho sentido discutir esta orden" ya que el tema no figuró mucho en su campaña electoral.