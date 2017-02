Medios: más de 100.000 visas revocadas en EEUU por el decreto migratorio de Trump

"Más de 100.000 visas han sido revocadas como resultado de la prohibición del presidente Trump de viajar desde siete países predominantemente musulmanes", dijo el periódico citando a un abogado del Gobierno en la corte federal de Alexandria.

© REUTERS/ Carlo Allegri Los puntos clave de la orden migratoria de Trump

La cifra se dio a conocer durante una audiencia por una demanda presentada por los abogados de dos hermanos yemeníes, que llegaron al aeropuerto internacional de Dulles el sábado pasado con sus visados y fueron obligados a regresar de inmediato.

Sin embargo, la cifra fue cuestionada por el Departamento de Estado, que asegura que las visas revocadas hasta ahora son unas 60.000.

Trump firmó el 27 de enero el decreto para "Proteger a la nación de la entrada de terroristas extranjeros a EEUU" (Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States, en inglés), el cual suspende la admisión de refugiados al país norteamericano por 120 días, prohíbe indefinidamente la acogida de refugiados sirios y endurece las reglas de entrada con el fin de impedir la infiltración de terroristas.

Además, el decreto prohíbe por 90 días la entrada en EEUU a los ciudadanos de siete países con población mayoritariamente musulmana: Irak, Irán, Siria, Sudán, Yemen, Libia y Somalia.

El decreto generó una oleada de críticas locales e internacionales y protestas durante el pasado fin de semana en ciudades y aeropuertos de EEUU, así como una gran cantidad de demandas judiciales.