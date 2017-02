Microsoft pide excepción a orden ejecutiva del Gobierno de EEUU sobre inmigrantes

"Creemos que tal excepción bajo el marco de la orden ejecutiva actual ayudaría a satisfacer necesidades personales convincentes sin comprometer los objetivos relacionados con la seguridad de la orden ejecutiva", dijo Smith en la carta.

El líder de la empresa señaló que tiene 76 empleados con visas de no inmigrante que se han visto afectados por la orden firmada por el presidente Donald Trump.

Algunos de estos empleados han sido separados de sus familias al encontrarse fuera del país el viernes pasado cuando inició el cumplimiento del decreto migratorio.

La propuesta de Smith argumenta que ambos secretarios tienen la facultad de conceder excepciones a la orden de prohibición de viaje emitida por el presidente Trump.

Otras empresas de tecnología como Google, Apple y Amazon también han manifestado su oposición al decreto de Trump, argumentando que dependen en los trabajadores de todo el mundo para garantizar la continuidad de sus actividades.

© REUTERS/ Carlo Allegri Los puntos clave de la orden migratoria de Trump

Trump firmó el 27 de enero el decreto para "Proteger a la nación de la entrada de terroristas extranjeros a EEUU" (Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States, en inglés), el cual suspende la admisión de refugiados al país norteamericano por 120 días, prohíbe indefinidamente la acogida de refugiados sirios y endurece las reglas de entrada con el fin de impedir la infiltración de terroristas.

Además, el decreto prohíbe por 90 días la entrada en EEUU a los ciudadanos de siete países con población mayoritariamente musulmana: Irak, Irán, Siria, Sudán, Yemen, Libia y Somalia.