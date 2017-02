Comercios yemeníes en Nueva York cierran en protesta por veto migratorio de Trump

"El cierre de las tiendas de comestibles y bodegas será una muestra pública del rol vital que estos tenderos y sus familias juegan en materia económica y social en Nueva York", dice un mensaje publicado en la página del evento en Facebook.

© REUTERS/ Carlo Allegri Los puntos clave de la orden migratoria de Trump

El paro fue encabezado por estadounidenses yemeníes que poseen pequeños supermercados o tiendas de esquina, generalmente conocidas en Nueva York como bodegas.

Por la tarde, la comunidad yemení celebró un mitin frente a la sede de la alcaldía del condado de Brooklyn, en el que algunos comerciantes relataron el impacto que está causando el decreto de Trump en sus familias.

Las tiendas permanecerán cerradas hasta la hora local 20:00 (01:00 GMT del viernes).

Trump firmó el 27 de enero el decreto para "Proteger a la nación de la entrada de terroristas extranjeros a EEUU" (Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States, en inglés), el cual suspende la admisión de refugiados al país norteamericano por 120 días, prohíbe indefinidamente la acogida de refugiados sirios y endurece las reglas de entrada con el fin de impedir la infiltración de terroristas.

Además, el decreto prohíbe por 90 días la entrada en EEUU a los ciudadanos de siete países con población mayoritariamente musulmana: Irak, Irán, Siria, Sudán, Yemen, Libia y Somalia.