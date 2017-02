Lo que puede hacer Peña Nieto contra el muro de Trump

Además, Trump quiere renegociar el tratado de libre comercio (TLCAN) con Canadá y México.

Todas estas medidas están causando daño a la economía mexicana y ponen a Enrique Peña Nieto en una posición muy incómoda. Si se enfrenta a Trump o inicia una guerra comercial con Estados Unidos, afectará negativamente la economía, pero si los mexicanos notan que Nieto se rinde socavando la soberanía del país, su nivel de apoyo entre la población, ya bajo, va a alcanzar cero, creen algunos expertos.

Mark Jones, especialista en América Latina y jefe del programa de postgrado de Política Mundial en la Universidad de Rice, estado de Texas, en una entrevista a Sputnik comenta los ambiciosos planes de Trump.

Qué puede hacer Peña Nieto

Por razones políticas, Nieto tiene que resistir ante Trump y la Casa Blanca. Cada nación tiene un fuerte sentido de orgullo nacional, y los mexicanos en particular, especialmente cuando se trata de las relaciones con Washington, opina Jones.

Las declaraciones de Trump de que la construcción del muro entre los dos países será pagada por los mexicanos se perciben como un insulto personal por virtualmente todos los residentes del país, desde la extrema izquierda a la extrema derecha. Y si hay algo que los mexicanos apoyan más que a su equipo nacional de fútbol, es la idea de que el país no dará un centavo para construir un muro en la frontera con Estados Unidos, afirma el analista.

Por qué para la Casa Blanca es complicada la construcción del muro

"Creo que los anuncios de Trump no deben tomarse literalmente. No estamos hablando de la pared que dividía Alemania Occidental y Oriental durante la Guerra Fría. Más bien, es una metáfora, se trata de fortalecer la seguridad fronteriza, el muro se construirá en algunos lugares de la frontera con México, pero no a lo largo de toda su longitud", enfatiza Jones.

Además, el costo de la construcción, de acuerdo con diversas estimaciones, varía entre 10.000 y 20.000 millones de dólares. Washington no puede proporcionar esta cantidad de dinero en el momento actual. En segundo lugar, la construcción tomaría mucho tiempo. Es más fácil decirlo que hacerlo. Si Trump realmente va a construir un muro de una longitud de 3200 kilómetros, desde Brownsville en el Golfo de México hasta San Diego, el trabajo será completado no antes de la mitad de su segundo mandato, si este va a tener lugar.

Varios estados se oponen a la iniciativa, especialmente California, Nuevo México, Texas y Arizona, alegando problemas de ecología y política, porque el muro pasaría a través de la propiedad privada. Ya que no es posible construir una pared a lo largo del Río Bravo que forma la frontera entre México y Estados Unidos, tendría que moverse hacia el interior de EEUU, lo que significa que los estadounidenses que viven al lado de la frontera se despertarían una mañana para ver que una parte de su propiedad se encuentra en el otro lado de la pared y ya no les pertenece.