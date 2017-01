Algunos países afectados por decreto migratorio de Trump seguirán en la lista

"Ciertos países que están actualmente en la lista podrían no salir de ella en el corto plazo; son países que están en varias condiciones de colapso", afirmó el funcionario en rueda de prensa.

© AFP 2016/ Nicholas Kamm "La presidencia de Trump terminará en calamidad"

El presidente Donald Trump firmó la semana pasada el decreto para "Proteger a la nación de la entrada de terroristas extranjeros a EEUU" (Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States, en inglés), que bloquea la admisión de refugiados por 120 días y prohíbe indefinidamente la aceptación de sirios.

Asimismo, el decreto prohíbe por 90 días la entrada en EEUU a los ciudadanos de siete países con población mayoritariamente musulmana: Irak, Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen.