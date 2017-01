Grupo musulmán de derechos civiles desafía en tribunales decreto migratorio de Trump

"Nosotros entendemos que las órdenes (ejecutivas firmadas por Trump sobre restricción migratoria) son inconstitucionales y como tales pues deberían ser declaradas nulas", señaló Ruiz tras darse a conocer que la organización presentó una demanda legal ante el Tribunal Federal de Virginia.

CAIR presentó el lunes una demanda en una corte federal en la ciudad de Alexandria, en el estado de Virginia (este), cuestionando la inconstitucionalidad del decreto para "Proteger a la nación de la entrada de terroristas extranjeros a EEUU" (Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States, en inglés), que anula la admisión de refugiados a EEUU por 120 días y prohíbe indefinidamente aceptar a refugiados sirios con el fin de impedir la infiltración de terroristas.

Además vetó por 90 días la entrada de ciudadanos de Irak, Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen.

"Esperamos que los tribunales actúen pronto y también me atrevo a anticipar que esto es solamente un pleito más de los que va a seguir recibiendo Trump respecto a estas órdenes en las que se da un falso sentido de seguridad", declaró Ruiz.

En su opinión, la orden ejecutiva, a la que tildó de xenófoba e islamofóbica, "no es efectiva", ya que ninguno de los nacionales de esos países ha cometido ataques terroristas en EEUU y eso "lo que hace evidente es que no está haciendo en realidad nada por mantenernos más seguros", añadió.

"Mientras Donald Trump siga insistiendo en usar la base religiosa como el elemento por el cual se debe discriminar para la entrada de personas en este país, seguirá confrontando la resistencia no sólo en las calles como se ha visto, sino también en los tribunales", señaló.

Ruiz también indicó que la razón por la que la orden de restricción migratoria afecta a esos siete países de mayoría musulmana se puede deber a que Trump no tiene negocios en ellos.

"En aquellos países donde (Trump) tiene sus hoteles como en Indonesia, Malasia y otros países musulmanes, lo vamos a ver bien tímido y no va a tocarlos ni con una vara larga porque no va a querer afectar los negocios que tiene en esos países", aseveró.

Asimismo, Ruiz afirmó que Trump cree que "está en campaña política o dirigiendo sus empresas de manera unilateral y así no es como funciona el Gobierno".

Por ello, añadió, Trump se está encontrando con la oposición de los republicanos en el Congreso y con la condena de líderes mundiales.

Por su parte, el presidente estadounidense afirma que su orden ejecutiva protege a Estados Unidos de los extremistas islámicos radicales, a quienes acusa de ser responsables de la mayoría de los ataques terroristas.

La semana pasada Trump también firmó decretos que establecen la construcción de un muro en la frontera entre EEUU y México y que endurecen las leyes contra el ingreso de inmigrantes indocumentados.