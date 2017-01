Abogada de DDHH: declaraciones de Trump para volver a usar la tortura son alarmantes

"Es muy alarmante que el presidente Trump apoye la tortura, creía que habíamos superado eso", dijo a Sputnik Bergquist, la abogada de la organización The Advocates for Human Rights.

La letrada agregó que Trump "tiene razón de que se puede conseguir información de una persona sometiéndola a torturas, pero creo que esa información es menos fiable que la información que obtenemos del secretario de prensa (de la Casa Blanca) Sean Spicer".

El presidente aseguró en su primera entrevista tras asumir el cargo, emitida por la cadena ABC News, que las técnicas de interrogación usadas en el pasado en la lucha contra el terrorismo "absolutamente funcionan" y que EEUU debería "combatir el fuego con fuego", refiriéndose al grupo terrorista Daesh (autodenominado Estado Islámico, proscrito en Rusia y otros países).

Bergquist señaló que "si torturas a alguien, dirán lo que sea para que paren de torturarlo, entonces no es una forma segura de (conseguir) información" y lo más importante "es que viola los estándares internaciones de derechos humanos".

"EEUU ha ratificado la convención de las Naciones Unidas contra la tortura y ha acordado con la comunidad internacional que no torturaremos a personas, independientemente de las consecuencias, ya que esto sería una violación de las obligaciones de los derechos humanos", observó.

El miércoles antes de la entrevista de Trump, WikiLeaks filtró un borrador de una orden ejecutiva que supuestamente pertenecía a la Administración de Trump y que revela la intención de restaurar la autoridad de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y operar prisiones clandestinas llamadas "black sites" para interrogar a sospechosos de terrorismo en otros países.

Sin embargo, la Casa Blanca negó el miércoles la autenticidad del documento, el cual también mostraba la intención de revertir el compromiso de EEUU para cerrar el centro de detención en la Bahía de Guantánamo en Cuba, y ordenaba al Pentágono enviar a los recién capturados "combatientes enemigos" a la prisión.

Antes de autorizar nuevas políticas, Trump ha dicho que lo consultará con el nuevo secretario de Defensa, James Mattis, y con el director de la CIA, Mike Pompeo.

Los comentarios de Trump están generando críticas en el Congreso y de expertos en inteligencia que discrepan con él como el senador John MacCain, que fue detenido como prisionero de guerra y torturado en Vietnam del Norte.

"No creo que hay una mayoría de nuestros congresistas y senadores en el Congreso que apoyen una política como ésta, aunque no significa que el presidente no siga adelante con esto, pero no creo que cualquier consejero bien informado recomendaría al presidente reanudar el uso de la tortura", aseveró.

La organización The Advocates for Human Rights ha estado involucrada con los mecanismos de la "Verdad y Reconciliación" de Perú, y "lo que sabemos es que las personas podrían aprovecharse de esto para usar la tortura en el corto plazo", apuntó la abogada.

"Creo que hemos aprendido una gran lección de Latinoamérica y las experiencias de allí (torturas bajo varias dictaduras), ya que ahora los países latinoamericanos tienen mecanismos muy fuertes para prohibir el uso de la tortura, y seguir adelante eso no es algo que los políticos convencionales consideran como una opción", concluyó.

Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, complementados por los dos Protocolos Adicionales de 1977, prohíben la tortura y el trato inhumano de los presos.