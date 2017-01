Migrantes ecuatorianos en EEUU preocupados por muro de Trump

"Me preocupa lo que ha firmado el presidente Trump, sin duda es un momento triste", señala Peña y agrega que "esto demuestra que, sin duda alguna, (Trump) tiene serias intenciones de dar cumplimiento a todo lo que ha dicho en campaña".

Los anuncios del mandatario estadounidense sobre redoblar los controles migratorios y fortalecer la seguridad fronteriza con la construcción de un muro en la frontera con México "han afectado muchísimo a la moral de nuestra comunidad migrante", afirmó la asambleísta y manifestó que desde el Gobierno de su país se dará asesoría legal y apoyo a los ecuatorianos que puedan verse afectados por las nuevas políticas.

"Mucha gente de nuestra comunidad está preocupada por todo lo que esto pueda significar, nos aterran las separaciones familiares, las deportaciones masivas", añadió la parlamentaria, para quien lo único que queda es prepararse "a nivel de países, a nivel de consulados para poder asistir a la comunidad migrante que se pueda ver afectada".

Además, Peña llamó "a la calma y a la tranquilidad" y pidió a sus compatriotas informarse para saber cómo protegerse y qué es lo que se debe hacer con los derechos para luego solicitar ayuda a los consulados, con quienes se piensa elaborar un "plan emergente para dar servicios de asesoría, servicios sociales a los migrantes que puedan ser detenidos durante estas posibles redadas migratorias".

"Hay muchos casos de familias que han sido separadas, no porque tengan un problema con la justicia, sino que en el momento en que van de cacería quiera que no detienen a personas que no tienen problemas con la justicia", apuntó la funcionaria al insistir que como asambleísta está "muy preocupada ya que muchos ecuatorianos no tienen estatus migratorio regulado".

Según datos del Gobierno de Ecuador, en la actualidad existen alrededor de 200.000 ecuatorianos que se encuentran en situación irregular en Estados Unidos.

El muro que pretende extender Trump en la frontera tendría una longitud de 3.000 kilómetros y abarcaría los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas, actualmente existe una valla con una extensión de cerca de 1.100 kilómetros.