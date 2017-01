Madonna admite en la Marcha de las Mujeres que pensó en volar la Casa Blanca

"Sí, estoy enojada", dijo Madonna y agregó "sí, he pensado mucho en volar la Casa Blanca, pero eso no cambiará nada".

La artista inició su discurso en el escenario cerca del Congreso ante miles de personas dando la bienvenida "a la revolución del amor, a la rebelión, a la negativa como mujeres a aceptar esta nueva era de tiranía", y reiteró que "no sólo las mujeres están en peligro, sino todas las personas marginadas".

La cantante añadió que "hizo falta este horrible momento de oscuridad para despertarnos", pero que "la justicia prevalecerá" y "lo bueno ganará al final".

Madonna señaló que la marcha es el comienzo de su historia y que "la revolución comienza aquí" con "la lucha por el derecho a ser libres y para ser quienes somos".

"Marchemos juntos a través de esta oscuridad y con cada paso sabemos que no tenemos miedo, que no estamos solos, que no retrocederemos", indicó.

Asimismo, la intérprete apeló a sus detractores diciendo que estos insisten en que con esta marcha nunca se llegará a nada y les dijo "que os jodan".

Tras esto, Madonna concluyó su discurso cantando en el escenario cerca del Capitolio las canciones "Express Yourself" y "Human Nature", la cual dedicó a Trump.

Entre las celebridades que se han reunido en la Marcha de las Mujeres destacan la actriz Scarlett Johansson, la cantante Alicia Keys, el cineasta Michael Moore, y la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser.

La manifestación pacífica, que tiene como objetivo enviar un mensaje a Trump y al Congreso para que respeten los derechos de las mujeres y de las minorías, ha reunido a medio millón de personas en la capital del país y va con dos horas y media de retraso, según informan varios medios de comunicación.

Al menos 30 ciudades de todo el país también realizan sus propias Marchas de las Mujeres, a las que se han sumado varias ciudades a nivel internacional.

Trump asumió su mandato el viernes como el presidente número 45 de EEUU en una ceremonia en el Capitolio en Washington.