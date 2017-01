Trump y su esposa Melania dan comienzo a los bailes de gala

El vicepresidente Mike Pence y su esposa, Karen, también participaron bailando en el escenario, y después se unieron las familias de ambos.

Los bailes de gala 'Liberty and Freedom Ball' se están llevando a cabo en el centro de convenciones Walter E. Washington.

Más tarde, el nuevo mandatario y su esposa asistirán al baile de saludo a las Fuerzas Armadas 'A Salute to Our Armed Services' en el National Building Museum, que contará con miembros del servicio militar y veteranos, y con el que concluirán las festividades.

Entre los artistas y grupos musicales que amenizan los bailes se encuentran el cantante Sam Moore, Tim Rushlow & His Big Band, The Rockettes, The Piano Guys, Circus 1903, Lexi Walker, Cache Olson, Silhouettes, Erin Boheme, Pelican 212, Tony Orlando y Josh Weathers.

El sábado, el jefe de Estado asistirá a una ceremonia religiosa en la Catedral Nacional de Washington, y también se espera que visite la sede de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en Langley, estado Virginia, en los suburbios de Washington.

Trump asumió este viernes su mandato como el presidente número 45 de EEUU en una ceremonia en el Capitolio en Washington.