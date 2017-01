Obama se despide de los estadounidenses en una carta

"Antes de dejar mi carta para nuestro presidente número 45, quería expresar un último agradecimiento por el honor de haberles servido como el presidente número 44 porque todo lo que he aprendido durante mi tiempo en el cargo, lo he aprendido de ustedes", señaló Obama en la carta y añadió "me hicieron un mejor presidente y un mejor hombre".

El mandatario explicó que es una larga tradición que el presidente saliente deje una carta en el Despacho Oval para su sucesor con el propósito de compartir sus conocimientos y dar consejos que le ayuden a gobernar el país.

© REUTERS/ Jonathan Ernst Obama da a conocer quiénes podrían ser los futuros presidentes de EEUU

"A lo largo de estos ocho años , han sido la fuente de bondad, resistencia y esperanza de la que extraje fuerzas", aseguró.

Obama señaló que "ha visto a vecinos y a comunidades cuidar unos de otros durante la peor crisis económica de nuestras vidas" y que "ha llorado con familias en duelo en busca de respuestas y he encontrado la gracia en la iglesia de Charleston".

Lea más: Obama: mucho ruido y pocas nueces

Asimismo, el presidente instó a los estadounidenses a lanzarse a ejecutar "el alegre" trabajo de ser estadounidenses durante toda la vida.

"Y cuando el arco del progreso parezca ralentizarse, recuerden: EEUU no es el proyecto de una sola persona", agregó.

El 20 de enero Obama dejará su mandato tras ocho años en la Casa Banca.

Lea también: Lo que Obama nunca dirá sobre su legado