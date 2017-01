¿Qué hará Obama tras dejar el puesto del mandatario de EEUU?

El lugar donde planea vivir ya se conoce. Será en una casa en Washington D.C. en el exclusivo y caro barrio de Kalorama. La nueva residencia de Barack y Michelle tiene nueve cuartos, ocho baños y se valora en 7 millones de dólares.

La alquilarán a Joe Lockhart, ex secretario de prensa de Bill Clinton, que ahora vive en Nueva York. No obstante, la familia Obama no puede mudarse a otra ciudad para que la hija menor Sasha, de 14 años, no cambie de escuela, la prestigiosa Sidwell Friends School.

Respecto a su futura carrera, Obama ha dejado caer varias pistas. Ha dicho en broma a Hollywood Reporter que le gustaría ser el anfitrión del programa 'SportsCenter' del canal deportivo ESPN. A la audiencia de la Universidad de Carolina del Norte A&T anunció que "va a dormir por dos semanas" y luego "llevar a Michelle a unas vacaciones realmente buenas".

En un video juguetón mostrado en la última cena de corresponsales en la Casa Blanca se comentaba que podría entrenar al equipo de baloncesto Washington Wizards, obtener una licencia de conducir, usar pantalones más sueltos y jugar más golf. También ha afirmado que le gustaría tener un equipo de la NBA propio.

Pero según asesores cercanos a Obama, probablemente se enfoque en combatir algunas de las políticas más agresivas de su sucesor, Donald Trump. Su esfuerzo será indirecto e implicará "animar a la próxima generación de líderes", de acuerdo con las palabras de la directora de comunicación de la Casa Blanca, Jen Psaki, dichas al diario 'Politico'.

Entre muchas otras cosas, Obama podrá seguir el camino de otros expresidentes y dedicarse a escribir libros y dar conferencias educativas. También tiene la opción de abrir una fundación benéfica o administrar su futura biblioteca presidencial en Chicago.

En sus propias palabras, quiere "volver a hacer el tipo de trabajo que estaba haciendo antes", eso es, "ayudar a los jóvenes a educarse, ayudar a las personas a conseguir trabajo y tratar de llevar negocios a los vecindarios que no tienen suficientes oportunidades de hacer negocios. Ese es el tipo de trabajo que realmente me encanta hacer".

En cuanto a la formación de Obama, se licenció en ciencias políticas con especialidad en relaciones internacionales y en literatura inglesa. Siempre ha expresado su deseo y amor por enseñar, especialmente derecho. Asimismo, en la mesa queda la oferta de trabajo hecha por Spotify, la empresa que emitió la aplicación para reproducir música vía difusión en continuo.

Lo que más mola es que ni siquiera tiene que trabajar más en su vida. Como exmandatario de Estados Unidos, va a obtener una renta anual de unos 200.000 dólares, además de un seguro de salud y protección del servicio secreto. Asimismo, como autor de tres libros exitosos obtiene regalías por sus ventas.